СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-18T14:20:14+03:00

В Красноармейском районе местный житель из-за посуды забил до смерти отца Фото: Архив "КП"

Мужчина уже заключен под стражу

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На Кубани в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 66-летнему отцу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 5 октября мужчины выпивали у себя дома на улице Кубанской в станице Новомышастовской. Как признался обвиняемый, его отец разбил посуду, и они поссорились.

- В ходе конфликта сын избил родственника. После потерпевшему становилось хуже и хуже, поэтому обвиняемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В лечебном учреждении 11 октября местный житель скончался от причиненных ему повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU