В Краснодаре очистили более 20 километров сетей ливневой канализации
В Краснодаре специализированная муниципальная служба очистила от грязи и ила 20,9 километров коллекторов различного диаметра, а также свыше 1 тысячи колодцев.
Как рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун, ситуация осложняется тем, что только по Алтайской в течение суток чистили всего один колодец, доверху забитый строительным мусором.
- В течение недели были очищены участки сетей по Ставропольской, Минской, имени Академика Трубилина, Кореновской, Зиповской, Алтайской, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Служба по содержанию сетей ливневой канализации была создана в июне 2019 по поручению главы города Евгения Первышова. В ее состав входят 6 единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU