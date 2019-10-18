В Краснодаре очистили более 20 километров сетей ливневой канализации

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-18T14:51:56+03:00

Только из одного колодца вытащили 4 тонны строительного мусора, битых кирпичей

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В Краснодаре специализированная муниципальная служба очистила от грязи и ила 20,9 километров коллекторов различного диаметра, а также свыше 1 тысячи колодцев.

Как рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун, ситуация осложняется тем, что только по Алтайской в течение суток чистили всего один колодец, доверху забитый строительным мусором.

- В течение недели были очищены участки сетей по Ставропольской, Минской, имени Академика Трубилина, Кореновской, Зиповской, Алтайской, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Служба по содержанию сетей ливневой канализации была создана в июне 2019 по поручению главы города Евгения Первышова. В ее состав входят 6 единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU