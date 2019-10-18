2019-10-18T14:51:56+03:00
Общество

В Краснодаре очистили более 20 километров сетей ливневой канализации

Только из одного колодца вытащили 4 тонны строительного мусора, битых кирпичей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре специализированная муниципальная служба очистила от грязи и ила 20,9 километров коллекторов различного диаметра, а также свыше 1 тысячи колодцев.

Как рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун, ситуация осложняется тем, что только по Алтайской в течение суток чистили всего один колодец, доверху забитый строительным мусором.

- В течение недели были очищены участки сетей по Ставропольской, Минской, имени Академика Трубилина, Кореновской, Зиповской, Алтайской, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Служба по содержанию сетей ливневой канализации была создана в июне 2019 по поручению главы города Евгения Первышова. В ее состав входят 6 единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Через три года будет существовать без моего участия: Сергей Галицкий рассказал о футбольной академии
На Кубани участкового будут судить за укрытие преступления
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего пожилого краснодарца
В Сочи в поселке Красная Поляна отремонтировали улицу Вознесенскую
В Красноармейском районе местный житель из-за посуды забил до смерти отца
В Ленинградском районе мужчина угрожал коллеге пистолетом-зажигалкой
Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног
На форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме
В Сочи служебная собака нашла контрабандные сигареты в машине
В Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году
Кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью
В Ейске девушка за рулем легковушки врезалась в дерево
В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
В СИЗО Краснодара мужчина пытался передать спрятанные в чае телефоны
На Кубани задержали сбытчика наркотиков
Робот Маргарита будет сопровождать участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре
В Сочи прошли учения космонавтов