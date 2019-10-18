Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего пожилого краснодарца

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-18T15:21:43+03:00

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Когда два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Краснодара патрулировали территорию, им прислали ориентировку на пожилого мужчину. В ней говорилось о том, что пропал 83-летний горожанин, было его описание и фото. Сам мужчина ушел из дома и не вернулся, родственники за него сильно переживали, ведь он страдает потерей памяти.

- Находясь на маршруте патрулирования в Краснодаре, сержанты полиции Вадим Хрипковский и Андрей Мирошниченко получили ориентировку на розыск без вести пропавшего 83-летнего местного жителя. Уже через пять минут росгвардейцы обнаружили на улице Академика Трубилина пожилого мужчину, который подходил под описание, - говорят в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Вадим Хрипковский и Андрей Мирошниченко подошли к мужчине, узнали, не нужна ли ему помощь. Мужчина отказался, но росгвардейцы не ушли – они уточнили его данные и выяснили, что этот мужчина – тот самый дедушка из ориентировки.

- Сотрудники вневедомственной охраны доставили пенсионера домой, где его встретила супруга, - говорят в Росгвардии. - . Она поблагодарила за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU