2019-10-18T21:19:47+03:00
Общество

"Орлята" прошли курс финансовой грамотности

Во время проекта орлята говорили о семейном бюджете и страховании будущего
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Фото: ВДЦФото: ВДЦ
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В течение четырёх обучающих дней на территории Центра развернулись образовательные площадки, на которых в игровой форме ребята узнавали основы финансовой грамотности с участием специалистов ассоциации «Южного регионального центра Финансового просвещения населения».

Во время проекта орлята говорили о семейном бюджете и страховании будущего, размышляли о безопасности инвестирования («финансовых пирамидах»), составляли личные финансовые планы, пробовали себя в роли предпринимателей, а также прошли «Азбуку финансовой грамотности».

Кроме того, орлята стали участниками познавательной игры «Страна финансовых знаний», в ходе которой познакомились с интересными историческими фактами из мира финансов, узнали о наиболее распространенных ошибках при использовании банковских карт, изучили признаки подлинности банкнот Банка России и многое другое.

«С финансовой грамотностью, как дисциплиной, ребят необходимо знакомить в раннем возрасте, ведь полученные знания помогают им начать лучше понимать из чего складывается рыночная экономика и как она функционирует сегодня. Здесь, в «Орлёнке» мальчишки и девчонки освоили базовые финансовые инструменты, научились составлять бюджет и управлять им через игру, что несомненно пригодится им в дальнейшем», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ярким финалом обучающей программы стал квест «Финансовое ориентирование». Орлята получили маршрутные листы и прошли десять станций, на которых успешно продемонстрировали свои знания, полученные на образовательных площадках Центра.

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