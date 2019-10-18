2019-10-18T17:16:57+03:00
Здоровье

В Краснодаре хирурги удалили ребенку опухоль и избавили его от эпилепсии

Причину ухудшения самочувствия удалось выяснить лишь, когда мальчику исполнилось 11 лет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/ei_kleshcenkoФото: instagram.com/ei_kleshcenko
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Краснодарские хирурги прооперировали маленького пациента, чтобы избавить от эпилепсии. Как выяснилось, родители мальчика впервые столкнулись с приступами на четвертом месяце жизни.

- С 9 месяцев ребенок получал медикаментозное лечение, но результатов не было, - рассказывает главный врач Детской краевой клинической больницы Елена Клещенко. - К 11 годам приступы происходили больше четырех раз в месяц, при этом сопровождались судорогами, пеной изо рта, многократным повторениями.

Причину ухудшения самочувствия удалось выяснить лишь, когда семья переехала из Екатеринбурга на Кубань и стала наблюдаться в краснодарской лечебнице.

- Проблема вызвана доброкачественным образованием, расположенным в левой височной доли и имеющим многочисленные отростки, - продолжает Елена Клещенко. - Это не всегда может приводить к эпилептическим приступам, поэтому специалисты, ранее наблюдавшие ребенка, не определили их взаимосвязь.

Врачи решили прооперировать ребенка. Для этого в Краснодар прибыл сотрудник Московского научного центра неврологии Дмитрий Копачев. Совместно с нейрохирургами больницы он удалил опухоль и участки диспластичного мозга. Операция прошла успешно. Врачи дают положительные прогнозы.

- В 90% случаев при подобных операциях пациенты полностью избавляются от приступов, что позволяет в дальнейшем уйти от медикаментозного лечения, - говорят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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