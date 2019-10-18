В Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную
Краснодарских автомобилистов предупреждают о частично ограничении движения транспорта по улице Красной. Связано это с работами, которые стартуют во вторник, 22 октября.
- Специалисты «Водоканала» меняют сети водоснабжения на участке от Гимназической до Карасунской, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - А с 22-го числа техника заработает на участке от Буденного до Длинной.
Работы бригады планируют выполнить за 2 месяца. На это время автомобилистов просят быть внимательными и ехать в объезд. О ремонте водителям напомнят дорожные знаки.
- Частично будет перекрыто движение по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской — транспорт сможет ездить по одной полосе в обоих направлениях, - уточняют в городской администрации. - Также движение частично ограничат от Буденного до Длинной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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