В Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-18T17:23:56+03:00

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Краснодарских автомобилистов предупреждают о частично ограничении движения транспорта по улице Красной. Связано это с работами, которые стартуют во вторник, 22 октября.

- Специалисты «Водоканала» меняют сети водоснабжения на участке от Гимназической до Карасунской, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - А с 22-го числа техника заработает на участке от Буденного до Длинной.

Работы бригады планируют выполнить за 2 месяца. На это время автомобилистов просят быть внимательными и ехать в объезд. О ремонте водителям напомнят дорожные знаки.

- Частично будет перекрыто движение по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской — транспорт сможет ездить по одной полосе в обоих направлениях, - уточняют в городской администрации. - Также движение частично ограничат от Буденного до Длинной.

ИСТОЧНИК KP.RU