2019-10-18T17:51:00+03:00
Происшествия

Устроил ДТП подшофе: жителя Усть-Лабинского района осудят за аварию с двумя погибшими

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В тот день жители станицы Новолабинской отдыхал с друзьями.В тот день жители станицы Новолабинской отдыхал с друзьями.
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Эта авария произошла еще 30 июня 2019 года. Тогда 10-м километре трассы в районе станицы Некрасовской 29-летний водитель Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП водителя отечественной легковушки госпитализировали с различными травмами, а оба его пассажира погибли на месте происшествия. Водитель КамАЗа не пострадал.

При этом позже выяснилось, что за руль Lada Granta мужчина сел пьяным. В тот день он отдыха с друзьями на природе, а, нагулявшись, решил поехать домой самостоятельно.

На виновника аварии завели уголовное дело.

- Органами полиции он обвиняется в «Нарушении водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Дело направили в суд. Мужчине грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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