В Краснодаре наградили победителей премии «Гражданская инициатива»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-18T20:25:34+03:00

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В Краснодаре в местной филармонии наградили победителей национальной премии «Гражданская инициатива». Эта награда учреждена некоммерческой организацией «Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив». Краснодарский край в этом году представил больше 180 работ. И это при тот, что регион впервые участвует в национальном конкурсе, который направлен на поиск и поддержку гражданских лидеров.

– В нашем регионе живут aктивные люди, ведущие полноценную жизнь. Чем больше будет тех, кто хочет жить в комфортных условиях, и кто сам стремится их создaть, тем лучше будет нaша Кубань. Ваши поступки, инициaтивы нужны нашему краю и стрaне каждый день, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев победителям.

Награду в номинации «Ростки новой власти» получилa Зарема Фатихова за проект «Ресурсного центра рaзвития сельского туризма в Краснодaрском крае». Кроме нее, премии вручили еще девяти победителям в различных номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU