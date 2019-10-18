Мэрия Краснодара о приостановке деятельности общественных советов: «Нет причин для паники!»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-18T18:44:06+03:00

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В кубанской столице закрыли Градостроительный совет и Архитектурный советы. Созданы они были в 2017 году, чтобы следить за обликом города, дизайном зданий, а также стройками и выданными разрешениями.

Однако власти Краснодара поспешили прокомментировать ситуацию, заверив, что нет причин для паники.

- Администрация города и лично глава согласны с представлением прокуратуры, в постановлении о Градсовете есть противоречия законодательству, - сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. - Да, де-юре оба совета прекращают свою деятельность.

Но, по словам Владимира Вербицкого, это не значит, что совещательный орган больше не будет собираться для рассмотрения важнейших для города вопросов.

-Участников и дальше в полном составе, так же регулярно будут приглашать на совещания по обсуждению вопросов градостроительной политики, - заверил помощник главы города. - Все вопросы по главным градостроительным вопросам останутся публичными и не переедут в кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU