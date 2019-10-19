Соревнования по паралимпийскому и специальному конному спорту пройдут в Сочи

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-19T09:16:30+03:00

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Открытый чемпионат и первенство иппоцентра «Маргарита» стартуют в Сочи 19 октября в 10:00. В соревнованиях по паралимпийскому и специальному конному спорту примут участие более 50 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Сочи, Таганрога, Волгограда, Тольятти, Краснодара, Новороссийска и Майкопа.

Иппоцентр «Маргарита» работает на курорте с 2004 года. На его базе Сочи реализуется программа комплексной реабилитации для детей с заболеванием аутистического спектра с элементами пет-терапии, ЛФК и духовного воспитания.

- Летом здесь организуют инклюзивных тематических конно-спортивные лагеря дневного пребывания. Дети общаются и ухаживают за лошадьми, есть непродолжительные походы, творческие и ремесленные мастерские, театральная студия, обучение верховой езде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU