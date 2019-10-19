В Гулькевичском районе пьяный мужчина гонял на скутере
В Гулькевичском районе сотрудники ОР ППСП остановили 38-летнего местного жителя. Он управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
- Полицейские выяснили, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Суд лишил его прав сроком на полтора года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU