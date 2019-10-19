В Геленджике состоится бесплатный образовательный семинар

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-19T12:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На тренинге в Геленджике ожидается участие около 60 специалистов предприятий туристической индустрии курорта и Новороссийска. Эксперты расскажут об эффективных инструментах продвижения предприятий в СМИ и Интернете.

- В качестве лекторов выступают представители ведущих компаний, оказывающих консультативные услуги, органов надзора, а также организаций, где малый и средний бизнес может получить государственную поддержку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Ранее на курорте прошли четыре подобных мероприятия. Их участниками стали свыше 140 топ-менеджеров и специалистов предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса региона. До конца года запланированы к проведению кустовые семинары в Сочи, Краснодаре и Мостовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU