2019-10-19T13:11:14+03:00
Происшествия

В Новороссийске продавали пиво без разрешительных документов

Полицейские изъяли у предпринимателя более 200 литров этой алкогольной продукции
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске продавали пиво без разрешительных документовВ Новороссийске продавали пиво без разрешительных документовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Участковые уполномоченные Новороссийска провели рейдовые мероприятия в магазинах города. При проверке торговой точки, находящейся на цокольном этаже многоэтажки, полицейские установили факт продажи пива без разрешительных документов.

- В результате правоохранители изъяли более 200 литров алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 55-летнего продавца магазина составили протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАп (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). За это ему грозит штраф и изъятие предмета правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Геленджике состоится бесплатный образовательный семинар
В Краснодаре в ТЦ «Галерея» сработала пожарная сигнализация
Анна Нетребко прилетела в Краснодар, чтобы поздравить отца с 85-летием
В Гулькевичском районе пьяный мужчина гонял на скутере
Запуск новой инвестиционной системы
Соревнования по паралимпийскому и специальному конному спорту пройдут в Сочи
В Краснодаре пройдут «Фелицынские чтения – XXI»
"Орлята" прошли курс финансовой грамотности
В Краснодаре наградили победителей премии «Гражданская инициатива»
Главгосэкспертиза повторно одобрила проект ремонта участка трассы в Анапе
Мэрия Краснодара о приостановке деятельности общественных советов: «Нет причин для паники!»
Устроил ДТП подшофе: жителя Усть-Лабинского района осудят за аварию с двумя погибшими
В Ейске пьяная девушка врезалась в дерево на «Ладе»
В Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную