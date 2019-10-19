СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-19T13:11:14+03:00

В Новороссийске продавали пиво без разрешительных документов Фото: Архив "КП"

Полицейские изъяли у предпринимателя более 200 литров этой алкогольной продукции

Изменить размер текста: A A

Участковые уполномоченные Новороссийска провели рейдовые мероприятия в магазинах города. При проверке торговой точки, находящейся на цокольном этаже многоэтажки, полицейские установили факт продажи пива без разрешительных документов.

- В результате правоохранители изъяли более 200 литров алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 55-летнего продавца магазина составили протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАп (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). За это ему грозит штраф и изъятие предмета правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU