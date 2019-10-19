2019-10-19T14:00:58+03:00
Общество

Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу

В городе продолжается прием документов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки на октябрь и ноябрь в бальнеолечебницу. Их предоставляют детям от 4 до 17 лет, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Кубани.

- Чтобы получить путевку, родителям или законным представителям ребенка необходимо предоставить копии документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка. Если фамилия заявителя не совпадает с фамилией несовершеннолетнего, надо принести с собой свидетельство о заключении или расторжении брака или справку из ЗАГСа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также с собой нужно захватить документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Кубани, справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники. Копии документов должны быть заверены или представлены с предъявлением подлинника.

Документы необходимо отнести в городское управление по вопросам семьи и детства. Оно находится на улице Кузнечная, 4, 5 этаж, кабинет 504 или через отделы Краснодарского МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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