2019-10-19T15:23:55+03:00
Общество

В Тбилисском районе в рамках нацпроекта благоустроили парк

Здесь установили детскую игровую и спортивную площадки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Средства на обновление зеленой зоны в станице Ловлинской Тбилисского района были выделены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Площадь парка составляет почти 5,7 тысяч квадратных метров. Здесь установили детскую игровую и спортивную площадки, беседку для отдыха, лавочки, высадили 116 деревьев, 40 кустарников, уложили новую плитку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На обновление из федерального, краевого и поселенческого бюджетов предоставили более 12 миллионов рублей.

Также в сентябре этого года после реконструкции в станице Тбилисской открыли парк 30 лет Победы. Идет реконструкция зеленой зоны в хуторе Северокубанском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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