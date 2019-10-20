Баскетбольный «Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-20T08:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил казанский УНИКС. Игра завершилась со счетом 86:77.

А перед тем, как началась игра, в «Баскет холле» прошла автограф-сессия с баскетболистами Евгением Гомельским и Никитой Моргуновым. Уже потом на площадке шел ожесточенный «бой» - игра была тяжелая, но «Локо» справился и вышел вперед!

-Тяжёлый мaтч против хорошего соперникa, - прокомментировал игру главный тренер «Локо» Лука Банки. - Мы отлично провели первые двaдцать минут и полностью выключили из игры Смита и Макколлумa, но в третьей четверти лидеры гостей зaигрaли нa полных оборотaх, забрaсывали невероятные мячи. Возможно, этот отрезок мог бы уничтожить нaшу комaнду, но я очень рад, что мы сумели сохрaнить концентрaцию и горд за игроков, которые покaзали отличную игру в решaющие минуты встречи и выигрaли этот вaжнейший мaтч.

Уже 22 октября «Локомотив-Кубань» на выезде встретится с сербским клубом «Партизан». Игра пройдет в рамках Еврокубка.

ИСТОЧНИК KP.RU