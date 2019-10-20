2019-10-20T13:35:05+03:00
Происшествия

В Краснодаре прорвало засорившуюся канализацию возле парка Галицкого

Оперативные службы города уже чистят засор
Варвара ДЫМ
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Возле парка "Краснодар" чистят канализацию.Возле парка "Краснодар" чистят канализацию.
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В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовскоской возле парка Галицкого прорвало канализацию. Огромная зловонная лужа доставляет неудобства автомобилистам, а местные начали жаловаться, что ЧП случилось уже во второй раз в этом районе. Первый раз прорвало здесь канализацию еще в августе.

- Тогда был засор канализации от жилых домов – смывали всякое, - сообщили в мэрии Краснодара. – Аварийные службы уже работают на месте. Достали большую кучу всяких салфеток, предметов гигиены и прочего, что в канализацию смывать нельзя. Все это забивает насосы.

В Краснодаре прорвало засорившуюся канализацию возле парка Галицкого.Видео: мэрия Краснодара

В мэрии города пообещали как можно скорее все починить, а жильцов многоэтажек просят не выбрасывать в канализацию предметы личной гигиены

ИСТОЧНИК KP.RU

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