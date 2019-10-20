2019-10-20T13:34:11+03:00
Общество

В Новороссийске жители дома пожаловались на "трупный запах" в квартире

Однако когда приехали спасатели, выяснилось, что воняет мусор
Варвара ДЫМ
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Квартира была завалена хламом. Фото: instagram.com/alekseioderov/Квартира была завалена хламом. Фото: instagram.com/alekseioderov/
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Жители многоэтажного дома по улице Куникова в Новороссийске вызвали спасателей. Им они пожаловались на трупный запах в одной из квартир.

- Когда мы приехали к месту вызова и вскрыли квартиру, никакого трупа внутри не нашли,- цитирует «Регион-online» начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексея Одерова. - В квартире было очень грязно и полно мусора, который и завонялся.

Спасатели забрались в квартиру через балкон в присутствии участкового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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