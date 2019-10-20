На закрытии сезона в Атамани побывали более 4000 человек

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-20T17:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой 10-ый день рождения казачья станица Атамань отметила 19 октября. Гуляли и веселились здесь весь день. Гостей станиц угощали именинным пирогом и кубанскими разносолами. Праздник начался на главной сцене Атамани, здесь вспомнили все праздники этнокомплекса, которые проходили в этом году.

А уже потом прошло конноспортивное представление «Джигитовка», развернулась красочная ярмарка. Весь день в Атамани работала мангальная, где можно было поесть шашлык не только из свинины, но и из говядины, курицы и рыбы, а еще был жареный на вертеле барашек и овощи на гриле.

- Завершился праздник фолк-дискотекой у сцены станичного правления. В этот день этнографическую станицу посетили более четырех тысяч человек, - сообщили министерстве культуры Краснодарского края.

Праздником Атамань закрыла свой фестивальный сезон, и уже в следующем году она откроется вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU