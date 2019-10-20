В Сочи прошли соревнования по скалолазанию

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-20T18:18:43+03:00

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Первенство и Чемпионат Краснодарского края по скалолазанию на скорость прошли в Сочи. Участвовали в состязаниях сборные команды районов Кубани , а также приехали команды из Ростовской области и Волгодонска.

В первенстве Краснодарского края по скалолазанию первое место заняла краснодарка Дарья Орехова, среди парней лучшим оказался Севастьян Лунев из Сочи. В возрастной категории 14-15 лет 1 место у ростовчанки Елизаветы Кириченко, среди парней – сочинец Александр Шмигельский.

В чемпионате Кубани первые два места заняли ребята из Сочи - Алёна Соколова и Андрей Смык. А быстрее всех оказался Александр Головнин из Краснодара.

- Эталонная скорость – самая динамичная и зрелищная дисциплина скалолазания. Кто быстрее поднимется по трассе, тот и победил. Этот вид включён в программу многоборья Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, - говорят организаторы соревнований. – Ребята поднимались на скалодроме, высота которого – 15 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU