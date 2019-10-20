2019-10-20T23:19:14+03:00
Происшествия

В Сочи при взрыве погиб мужчина и пострадали дети

ЧП случилось в селе Каштаны
Варвара ДЫМ
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Взрыв в частном доме в Сочи. Фото: РЕН ТВВзрыв в частном доме в Сочи. Фото: РЕН ТВ
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ЧП случилось в частном доме в селе Каштаны Хостинского района Сочи. Здесь прогремел взрыв. Находившийся в доме мужчина погиб на месте, трое его детей пострадали – их увезли в больницу.

Оперативные службы Сочи это ЧП пока никак не комментируют. Однако как сообщают различные источники, сейчас рассматривают несколько версий трагедии.

Одна из версий – в доме взорвался газовый баллон, вторая – мужчина делал петарды, которые в какой-то момент и взорвались, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас на месте взрыва работают следователи, они и выяснят точную причину ЧП. Официальных комментариев пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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