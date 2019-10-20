В Сочи при взрыве погиб мужчина и пострадали дети
ЧП случилось в частном доме в селе Каштаны Хостинского района Сочи. Здесь прогремел взрыв. Находившийся в доме мужчина погиб на месте, трое его детей пострадали – их увезли в больницу.
Оперативные службы Сочи это ЧП пока никак не комментируют. Однако как сообщают различные источники, сейчас рассматривают несколько версий трагедии.
Одна из версий – в доме взорвался газовый баллон, вторая – мужчина делал петарды, которые в какой-то момент и взорвались, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас на месте взрыва работают следователи, они и выяснят точную причину ЧП. Официальных комментариев пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU