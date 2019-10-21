В Геленджике пройдут соревнования по парусному спорту

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-21T07:20:40+03:00

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С 26 октября по 4 ноября в акватории бухты курорта пройдет Геленджикская регата. Более 30 команд со всей страны общей численностью порядка 600 человек уже заявили о своем участии в соревновании.

- В 2017 году Геленджикская регата получила титул «Самой массовой» и собрала более 700 юных яхтсменов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 октября в 10:30 в Геленджике по улице Революционная, 47, береговая полоса пляжа «Сады Морей».

Напомним, в рамках кубка ЕГФ гандбольная «Кубань» встречалась в Краснодаре с командой из Швеции «Хёрс». Это была вторая игра с этими соперницами в европейском турнире. Первые поединок, который прошел на выезде, закончился в пользу «Хёрса».

ИСТОЧНИК KP.RU