В Геленджике пройдут соревнования по парусному спорту
С 26 октября по 4 ноября в акватории бухты курорта пройдет Геленджикская регата. Более 30 команд со всей страны общей численностью порядка 600 человек уже заявили о своем участии в соревновании.
- В 2017 году Геленджикская регата получила титул «Самой массовой» и собрала более 700 юных яхтсменов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.
Торжественное открытие соревнований состоится 27 октября в 10:30 в Геленджике по улице Революционная, 47, береговая полоса пляжа «Сады Морей».
Напомним, в рамках кубка ЕГФ гандбольная «Кубань» встречалась в Краснодаре с командой из Швеции «Хёрс». Это была вторая игра с этими соперницами в европейском турнире. Первые поединок, который прошел на выезде, закончился в пользу «Хёрса».
ИСТОЧНИК KP.RU