СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-21T08:12:24+03:00

На Кубани начало недели будет теплым и без осадков Фото: Александра ПОДУШКО

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Синоптики Кубани составили прогноз на 21-22 октября. Ожидается, что похолодание на территории края начнется только в конце месяца.

В Краснодаре в понедельник без осадков. В низинах и у водоемов возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8…10 градусов, днем 20…22 градуса.

В краснодарском крае 21 октября также без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 16…21 градуса, местами до +23.

На Черноморском побережье без дождя. Ночью и утром в горных районах также ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами 12-14 метров в секунду, вечером до 17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 20…25 градусов.

- 22 октября на Кубани без осадков. Все также возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8…13 градусов, а днем тепло – до +22 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В Краснодаре во вторник, 22 октября, по данным Яндекс.Погоды, будет ясно. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Днем до + 21 градуса, ночью столбики термометров покажут до +11.

ИСТОЧНИК KP.RU