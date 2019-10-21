2019-10-21T09:29:42+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется фотовыставка РГО «Уникальная природа Кавказа»

Презентация работ состоится 23 октября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба РГОФото: пресс-служба РГО
Изменить размер текста:

В краевой столице в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына откроется фотовыставка РГО «Уникальная природа Кавказа».

- Презентация пройдет 23 октября. Участие в открытии примут члены Китайского географического общества - студенты, аспиранты и молодые ученые, прибывшие на Кубань в рамках программы международной стажировки РГО, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РГО.

Авторы фотовыставки отразили в своих работах разнообразие и богатство природного мира Юга России. На фото они запечатлели горные пейзажи и морские просторы, леса и золотые поля, завораживающие закаты и очарование рассветного часа.

Теперь «Уникальная природа Кавказа» будет доступна жителям и гостям краевой столицы. Посетить экспозицию могут все желающие до 24 ноября по адресу: улица Гимназическая, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала