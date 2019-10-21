В Краснодаре откроется фотовыставка РГО «Уникальная природа Кавказа»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-21T09:29:42+03:00

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В краевой столице в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына откроется фотовыставка РГО «Уникальная природа Кавказа».

- Презентация пройдет 23 октября. Участие в открытии примут члены Китайского географического общества - студенты, аспиранты и молодые ученые, прибывшие на Кубань в рамках программы международной стажировки РГО, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РГО.

Авторы фотовыставки отразили в своих работах разнообразие и богатство природного мира Юга России. На фото они запечатлели горные пейзажи и морские просторы, леса и золотые поля, завораживающие закаты и очарование рассветного часа.

Теперь «Уникальная природа Кавказа» будет доступна жителям и гостям краевой столицы. Посетить экспозицию могут все желающие до 24 ноября по адресу: улица Гимназическая, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU