2019-10-21T09:34:26+03:00
Общество

Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала

Достижение национальных целей, среди которых – утверждение России в качестве одного из лидеров на рынке продукции АПК – неотделимо от реализации человеческого потенциала
Иван ЕГоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Об этом, а также о конкретных проектах в деле обогащения аграриев новыми знаниями рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров на форуме «Дело за малым» в Краснодаре 18 октября. Банк выступил генеральным партнером мероприятия.

РСХБ является главным партнером малого и среднего бизнеса в АПК. На Банк приходится более 60% кредитования МСБ в этой сфере. На пленарном заседании «Человеческий капитал: фактор национального “прорыва”» Максим Любомудров подчеркнул важность вопроса о повышении уровня профессиональной подготовки аграриев XXI века.

«По оценке Россельхозбанка, человеческий капитал – это важнейшее направление для инвестиций. РСХБ только что положил начало собственной стипендиальной программе для сотен студентов по всей стране, чтобы помочь им реализовать свои профессиональные планы и мечты. Так, в Краснодарском крае участником нашей программы стал Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. Мы рассчитываем уже в ближайшие годы увидеть наших стипендиатов в рядах авторитетных отраслевых специалистов и преуспевающих бизнесменов», – сказал Максим Любомудров.

Стипендиальная программа РСХБ распространяется на 54 ВУЗа, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии в течение 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

Заместитель Главы Россельхозбанка также рассказал об инновационном образовательном продукте для фермеров.

«Для предпринимателей – как опытных, так и начинающих, с любым уровнем образования – мы запускаем специальную образовательную платформу. Она разработана, чтобы аграрии смогли определить стратегию своего развития, в том числе путем реализации экспортного потенциала. Платформа даст фермерам ключи к дальнейшему росту и повышению рентабельности бизнеса», – отметил Максим Любомудров.

Россельхозбанк объявил о старте обоих проектов в рамках 21-й всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»