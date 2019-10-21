2019-10-21T09:46:30+03:00
Общество

Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»

Выступление вызвало настоящий ажиотаж и стало одним из самых популярных событий форума
Иван Егоров
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Эксперты "Яндекса" поделились тонкостями интернет-рекламы.Эксперты "Яндекса" поделились тонкостями интернет-рекламы.
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Интерес этот вполне оправданный: интернет-реклама с каждым годом становится все более популярным инструментом продвижения на рынке товаров, услуг. Эксперты «Яндекса» Наталья Малышева и Игорь Шевцов подчеркнули, что в малом бизнесе зачастую рекламные кампании планируют и реализуют люди без специальных маркетинговых знаний, поэтому предпринимателям необходимо иметь хотя бы общие познания в этой сфере.

Специалисты подробно остановились на основных принципах определения и сегментации целевой аудитории, постановке целей и задач компании, подбора инструментов и анализа результатов.

Напомним, что форум «Дело за малым!» открылся в Краснодаре 18 октября. Он собрал более 30 тысяч предпринимателей из 70 регионов России. В мероприятиях форума приняли участие многие известные бизнесмены и политики, в том числе – губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, краснодарский предприниматель и филантроп Сергей Галицкий, австралийский писатель Аллан Пиз.

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