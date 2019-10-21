2019-10-21T09:45:31+03:00
Происшествия

У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны

Он рассказал, что сам изготовил наркотик из дикорастущих кустов конопли
Александра ПОДУШКО
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У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаныУ жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаныФото: Архив "КП"
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Полицейские Усть-Лабинского района осмотрели дом 43-летнего местного жителя. В одной из хозяйственных построек нашли металлическую коробку и полиэтиленовый пакет с сухим измельченным растительным веществом серо-зеленого цвета.

- Все это изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана общей массой более 200 граммов. Уже в отделе полиции мужчина признался, что сам изготовил из дикорастущих кустов конопли наркотик для личного употребления без цели сбыта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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