Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-21T09:55:20+03:00

Форум "Дело за малым!" стал главным бизнес-событием года в регионе.

По сравнению с прошлым годом число посетителей выросло в два раза

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При этом участники приехали из разных уголков страны – было представлено более 70 регионов. Популярности форума способствовала насыщенная программа, включающая более 100 мероприятий.

В форуме приняли участие известные политики и бизнесмены, среди которых – губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, краснодарский предприниматель и филантроп Сергей Галицкий.

Знаковыми событиями «Дело за малым!» в этом году стали выступления бизнес-тренеров с мировым именем, таких как Аллан Пиз, Майкл Трейси, Гил Петерсил. Также среди известных персон, которые приняли участие в событии – российский космонавт Геннадий Падалка, специалист по лидерству Радислав Гандопас и блогер Илья Варламов.

Особое внимание предпринимательского сообщества и средств массовой информации вызвала видеоконференция с участием американского инженера и предпринимателя Илона Маска, основателя компаний Tesla и Space X. Информационная кампания форума по оценкам независимых обозревателей охватила более 136 миллионов человек по всему миру.

Обширная деловая программа форума включала семинары, лекции, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, панельные дискуссии, презентации, направленные на повышение знаний в таких сферах как лидерство и создание эффективной команды, мотивация персонала, формирование продукта и его продвижение, меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках форума любой желающий мог сделать первый шаг в мир бизнеса: торжественно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать партнера для развития франшизы, получить консультацию от представителей органов исполнительной власти.

В организации работы форума приняли участие 231 волонтер из 5 краевых ВУЗов. Как заявили организаторы, форум следующего года планируется не менее масштабным.

Генеральный спонсор: Россельхозбанк.

Официальные партнеры: банк РНКБ, HeadHunter.

Партнеры треков: ВТБ, Кубань-Кредит, Кубань-Вино.

Партнеры: Промсвязьбанк, Центр-Инвест, Райффайзкнбанк.

Участники: Сколково, Уралсиб, Мегафон.