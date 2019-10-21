2019-10-21T10:14:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков

На одном из гаражей они написали название Интернет-источника, где продают запрещенные вещества
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В Краснодаре на улице Одесской задержали молодого человека и девушку. Они с помощью баллончиков нанесли надпись на один из гаражей. Выяснилось, что это название Интернет-источника, где продают запрещенные вещества.

18-летний житель Московской области и 20-летняя жительница Динского района признались, что несколько дней назад нашли эту подработку. За одну надпись им обещали 50 рублей. За несколько дней злоумышленники успели нанести 70 названий на разных улицах города.

Познакомились молодые люди в Подмосковье, а в середине сентября переехали в Краснодар, где арендовали квартиру. Деньги они зарабатывали на оплату съемного жилья. Об этом сообщили в УМВД по Краснодару.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на них составили административный протокол по статье 6.9. КоАп. Также проводится проверка. Будет рассмотрен вопрос о привлечении молодых людей к ответственности за пропаганду наркотических веществ. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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