2019-10-21T10:22:31+03:00
Происшествия

В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор

В аварии пострадали байкер и его пассажир
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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20 октября в 18:50 на 3 километре автодороги станица Вознесенская – хутор Харьковский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Альфа Соник» превысил скорость и врезался в стоящий на правой обочине трактор «Белорус» с прицепом. Байкер ехал со стороны станицы Вознесенской.

- Как установили сотрудники ДПС, у виновника аварии не было прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что в момент происшествия они находились без защитной амуниции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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