В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-21T10:31:38+03:00

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На минувших выходных 37-летняя жительница Гулькевичи с семьей приехала на отдых в район поселка Никитино Мостовского района.

- 20 октября женщина забралась на вершину водопада, чтобы сделать красивый фотоснимок, но поскользнулась и упала с 5-метрового обрыва. Родственники тут же вызвали спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»».

На место приехали сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Они нашли женщину возле водопада. Спасатели при помощи носилок пронесли пострадавшую по труднодоступному рельефу протяженностью около 1,5 километров.

Туристку с различными травмами передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU