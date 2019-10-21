2019-10-21T10:48:06+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЧП КраснодарФото: ЧП Краснодар
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В краевой столице вечером 20 октября произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Комарова.

Около 17:15 25-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2112 ехал со стороны улицы Очаковской. Здесь он сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- Школьницу доставили с места аварии в больницу. У девочки перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ее состояние расценивается как тяжелое, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что ночью девочке сделали операцию.

По факту аварии сотрудниками полиции назначена проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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