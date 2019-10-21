СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-21T11:03:55+03:00

Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Белоглинского района совместно с органом полиции в ходе провела мониторинг Интерната. Водной из социальных сетей они вышли на страничку жителя села Белая Глина. Мужчина опубликовал аудио- и видеофайлы, направленные на разжигание межнациональной розни.

- При этом указанные записи внесены в Федеральный список экстремистских материалов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которого судом гражданину назначен штраф.

Запрещенные материалы житель села Белая Глина удалил самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU