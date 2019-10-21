2019-10-21T11:03:55+03:00
Происшествия

Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов

Запрещенную информацию мужчина уже удалил
Александра ПОДУШКО
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Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материаловЖителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материаловФото: Архив "КП"
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Прокуратура Белоглинского района совместно с органом полиции в ходе провела мониторинг Интерната. Водной из социальных сетей они вышли на страничку жителя села Белая Глина. Мужчина опубликовал аудио- и видеофайлы, направленные на разжигание межнациональной розни.

- При этом указанные записи внесены в Федеральный список экстремистских материалов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которого судом гражданину назначен штраф.

Запрещенные материалы житель села Белая Глина удалил самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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