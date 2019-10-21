2019-10-21T11:16:15+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу

Ссора произошла из-за финансовых проблем
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве 55-летней женщины и ее 81-летней матери (п.«а, к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Обвиняемый проживал с женщинами в одном из домов в поселке Восход Новокубанского района. 9 декабря 2018 года он с женой выпивал. Вскоре они начали ссориться из-за финансовых проблем. Мужчина разозлился и несколько раз ударил кулаками в область головы супруги. Потерпевшая хотела убежать, но не успела. Мужчина до смерти забил ее ножом.

После этого обвиняемый решил убить пенсионерку, которая стала свидетелем преступления. Он несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Женщина скончалась на месте происшествия от полученного ранения.

12 декабря мужчина сдался полиции в Ростове-на-Дону и сообщил о преступлении. Он дал признательные показания и сообщил следователю обстоятельства убийств супруги и ее матери.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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