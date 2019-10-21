Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
Прикоснуться к современному искусству теперь можно на Красной Поляне, где над своей новой работой трудится известный художник, основатель направления каллиграфутуризм Покрас Лампас. Гигантская каллиграфия красных и белых цветов будет готова уже через несколько дней.
- Угадайте, где я готовлю новый масштабный паблик-арт проект? – обратился Покрас Лампас к своим подписчикам, которые без труда узнали пейзажи Красной Поляны.
Под кисть современного художника попала площадь перед курортными отелями на высоте 960 метров над уровнем моря.
КТО ТАКОЙ ПОКРАС ЛАМПАС
Покрас Лампас (Арсений Пыженков)– 28-летний художник-каллиграф, родившийся в подмосковном Королеве. Основатель направление Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.
Его работы были представлены на выставках по всему миру, автор самой большой каллиграфии в мире на крыше заводе «Красный Октябрь» в Москве, площадью 1625 квадратных метров.
Скандальную известность приобрела его работа «Супрематический крест» в Екатеринбурге после того, как ее повредили коммунальщики. После широкого обсуждения каллиграфия была восстановлена в измененном виде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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