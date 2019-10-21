Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-21T11:34:18+03:00

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Прикоснуться к современному искусству теперь можно на Красной Поляне, где над своей новой работой трудится известный художник, основатель направления каллиграфутуризм Покрас Лампас. Гигантская каллиграфия красных и белых цветов будет готова уже через несколько дней.

- Угадайте, где я готовлю новый масштабный паблик-арт проект? – обратился Покрас Лампас к своим подписчикам, которые без труда узнали пейзажи Красной Поляны.

Под кисть современного художника попала площадь перед курортными отелями на высоте 960 метров над уровнем моря.

pokraslampas Угадайте, где я готовлю новый масштабный паблик-арт проект? Фото: @denbych .

КТО ТАКОЙ ПОКРАС ЛАМПАС

Покрас Лампас (Арсений Пыженков)– 28-летний художник-каллиграф, родившийся в подмосковном Королеве. Основатель направление Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

Его работы были представлены на выставках по всему миру, автор самой большой каллиграфии в мире на крыше заводе «Красный Октябрь» в Москве, площадью 1625 квадратных метров.

Скандальную известность приобрела его работа «Супрематический крест» в Екатеринбурге после того, как ее повредили коммунальщики. После широкого обсуждения каллиграфия была восстановлена в измененном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU