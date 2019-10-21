В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-21T11:36:01+03:00

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Сотрудники краевого художественного музея имени Коваленко проведут по Краснодару пешеходную экскурсию «Театральный город». Она запланирована на 27 октября.

- Двухчасовая экскурсия начинается с постоянной экспозиции музея, где зрители увидят несколько фондовых образцов театрально-декорационного искусства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Экскурсовод расскажет и современной театральной ситуации в краевой столице. Маршрут пройдет от художественного музея Коваленко через площадь Пушкина, Комсомольскую, Мира, Орджоникидзе, улицы Ленина и Красноармейская, а также через галерею «Сантал». И последняя точка - улица Гоголя.

Экскурсия начнется в 14:00 27 октября. Ее стоимость - 300 рублей. Экскурсии проводятся только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU