На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-21T12:04:11+03:00

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В Краснодарском крае урожай риса достиг почти 950 тысяч тонн. Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

Как рассказал Вениамин Кондратьев, увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков. Это в Красноармейском, Калининском, Абинском, Крымском, Славянском, Северском, Темрюкском районах и Краснодаре.

- У кубанского риса высокий экспортный потенциал, агрокультура пользуется спросом в 25 странах мира, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Край продолжает оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. В 2018 году она выросла до 215 миллионов рублей. В текущем – составила уже 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU