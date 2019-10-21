На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодарском крае урожай риса достиг почти 950 тысяч тонн. Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году.
Как рассказал Вениамин Кондратьев, увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков. Это в Красноармейском, Калининском, Абинском, Крымском, Славянском, Северском, Темрюкском районах и Краснодаре.
- У кубанского риса высокий экспортный потенциал, агрокультура пользуется спросом в 25 странах мира, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Край продолжает оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. В 2018 году она выросла до 215 миллионов рублей. В текущем – составила уже 240 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU