2019-10-21T12:12:31+03:00
Общество

В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов

В августе она составила 35948 рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентовВ Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентовФото: Архив "КП"
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Эксперты Краснодарстата подсчитали, насколько увеличилась среднемесячная зарплата работников организаций в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 35948 рублей. По сравнению с августом 2018 зарплата увеличилась на 6,7 процентов.

Больше всего получали работники организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью, в области информации и связи, добычей полезных ископаемых, транспортировкой и хранением.

- Ниже среднекраевого уровня в августе зарплата у сотрудников сферы образования, гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.

Реальная зарплата за август по сравнению с июлем выросла на 0,7 процентов, с августом 2018 года - на 2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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