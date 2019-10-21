В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
Эксперты Краснодарстата подсчитали, насколько увеличилась среднемесячная зарплата работников организаций в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 35948 рублей. По сравнению с августом 2018 зарплата увеличилась на 6,7 процентов.
Больше всего получали работники организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью, в области информации и связи, добычей полезных ископаемых, транспортировкой и хранением.
- Ниже среднекраевого уровня в августе зарплата у сотрудников сферы образования, гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.
Реальная зарплата за август по сравнению с июлем выросла на 0,7 процентов, с августом 2018 года - на 2 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU