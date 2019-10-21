В Анапе стартовал слет юных экологов
Краевое интеллектуальное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Образование». В Анапе собрались 105 юных экологов и лесников.
- Они покажут свои знания по экологии, ботанике, гидробиологии, почвоведении и многому другому. Им предстоит заполнять полевые дневники наблюдений, разработать проекты рекреационных зон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также пройдет семинар для учителей биологии, экологии, методистов и педагогов дополнительного образования. Они обсудят вопросы организации исследовательской и проектной деятельности школьников региона.
Напомним, в Краснодарском крае урожай риса достиг почти 950 тысяч тонн. Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков.
ИСТОЧНИК KP.RU