В Анапе стартовал слет юных экологов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-21T12:28:22+03:00

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Краевое интеллектуальное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Образование». В Анапе собрались 105 юных экологов и лесников.

- Они покажут свои знания по экологии, ботанике, гидробиологии, почвоведении и многому другому. Им предстоит заполнять полевые дневники наблюдений, разработать проекты рекреационных зон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также пройдет семинар для учителей биологии, экологии, методистов и педагогов дополнительного образования. Они обсудят вопросы организации исследовательской и проектной деятельности школьников региона.

Напомним, в Краснодарском крае урожай риса достиг почти 950 тысяч тонн. Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков.

ИСТОЧНИК KP.RU