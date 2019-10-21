2019-10-21T12:34:25+03:00
Экономика

ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО

В Краснодаре состоялся ежегодный бизнес-форум «Дело за малым»
Иван ЕГОРОВ
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В Краснодаре состоялся ежегодный бизнес-форум «Дело за малым». Организатором мероприятия выступило правительство Краснодарского края, партнером — банк ВТБ.

В рамках трека «Деловая среда» ВТБ провел панельную дискуссию «Привлечение доступного финансирования для развития бизнеса: банковский ресурс и альтернативы», в котором принял участие Андрей Мусияченко, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ в Краснодарском крае, представив возможности банка по поддержке сегмента среднего и малого бизнеса, в том числе, получение кредита на особых льготных условиях для предпринимателей.

ВТБ адаптируется к потребностям рынка и своих клиентов. Яркий пример – новая линейка пакетов рассчетно-кассового обслуживания. О преимуществах продуктов ВТБ по сравнению с предложениями конкурентов говорят не только клиенты, но и независимые эксперты. В соответствии с исследованием, проведенным агентством MarksWeb в III квартале 2019 года, ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса.

«Ключевые задачи ВТБ в рамках новой стратегии — технологическое развитие сервисов, повышение качества услуг, ориентация на потребности клиентов. Особенно, когда им необходимо доступное финансирование на выгодных условиях. Такой продуктивный диалог банка с бизнесом ведет не только к ежегодному расширению клиентской базы ВТБ в регионе, но и укреплению рыночных позиций предпринимателей», — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент Руслан Еременко.

Форум собрал более 20 тысяч начинающих и опытных предпринимателей, бизнес-тренеров и представителей региональных органов власти. В этом году главной темой стал человеческий капитал: знания, опыт, мотивация. Участники обсудили инструменты, способствующие раскрытию личностного потенциала, источники успеха и возможности роста регионального предпринимательства.

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