2019-10-21T13:11:22+03:00
Происшествия

На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики

Организатору грозит до 20 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотикиНа Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотикиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Краснодара. Его подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ.

- На даче у мужчины нашли почти 2,5 килограмма мефедрона, 300 литров химических веществ, прекурсоры. Согласно экспертным расчетам, эти вещества могли служить сырьем для изготовления 10 килограммов наркотиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник продавал запрещенные вещества крупными партиями с помощью Интернета. В местах закладок нашли 2 свертка с синтетическим наркотиком общей массой около 1300 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининском районе парень ограбил знакомую
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала