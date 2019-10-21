СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-21T13:11:22+03:00

На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики Фото: Архив "КП"

Организатору грозит до 20 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Краснодара. Его подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ.

- На даче у мужчины нашли почти 2,5 килограмма мефедрона, 300 литров химических веществ, прекурсоры. Согласно экспертным расчетам, эти вещества могли служить сырьем для изготовления 10 килограммов наркотиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник продавал запрещенные вещества крупными партиями с помощью Интернета. В местах закладок нашли 2 свертка с синтетическим наркотиком общей массой около 1300 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU