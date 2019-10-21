2019-10-21T13:20:27+03:00
Общество

Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»

Праздник продлится с 25 октября по 10 ноября
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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В расписании развлечений появятся новые шоу, в ресторанах и кафе — специальные предложения, а аттракционы будут работать до позднего вечера.

Тысячи тыкв, летучие привидения, скелеты-марионетки, кладбищенские фотозоны — в Сочи Парке вовсю готовятся ко дню рождения Бабы Яги. На празднике соберется вся сказочная нечисть: почти три недели ведьмы, домовые, кикиморы, Змей Горыныч и прочие будут участвовать в шоу и перфомансах. Гостей парка ждут три вида программы: дневная, вечерняя и ночная.

Днем, с 12.00 до 17.30, дети и взрослые поучаствуют в конкурсе на самый страшно веселый костюм, мастер-классах по вырезанию светильника из настоящей тыквы, повеселятся на дискотеке со скелетами, увидят мыльное шоу и магию от Чернокнижника. А к параду сказочных героев можно присоединиться и прошествовать вместе по Парку под барабанные ритмы.

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

1 и 2 ноября с 20.00 до 23.00 в ресторане-аттракционе «Роллер» гостей ждут на костюмированной монстр-пати с семейством графа Дракулы.

А в ресторанах и кафе можно будет попробовать кровавые мясные пальчики, огромных паучков из шоколада и другие блюда из специального меню.

Для гостей отеля-замка «Богатырь» 4* https://bogatyr-castle.ru/ вход свободный.

В дни тематического праздника «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 21:00, 1 и 2 ноября — до 23:00. Подробное расписание работы и афиша мероприятий — на сайте sochipark.ru. (https://www.sochipark.ru/)

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