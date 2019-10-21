На Кубани работницу почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 85 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-21T15:54:24+03:00

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На Кубани сотрудница «Почты России» присвоила 85 тысяч рублей, но получила условный срок.

- В судебном следствии установлено, что в мае 2019 года оператор связи унитарного предприятия «Почта России» из станицы Ленинградской проставляла в поручениях подписи от имени получателей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - Таким образом, она незаконно присваивала себе деньги, поступившие на выдачу страховых пенсий.

В общей сложности, она положила в карман более 85 тысяч рублей. Когда ее поймали на горяченьком, женщина отпираться не стала, свою вину полностью признала. После расследования уголовного дела сотрудница почтамта предстала перед судом.

- Учитывая тот факт, что у нее на иждивении четверо малолетних детей, суд счел возможным смягчить наказание, - добавляют в Краснодарском краевом суде. - Подсудимой назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU