В Госдуме подняли вопрос об изменении закона «О ветеранах»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-21T16:07:52+03:00

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Он предложил уравнять в правах участников и инвалидов боевых действий, которые встали в очередь на жилье до 2005 года, с их боевыми товарищами, которые сделали это после 1 января 2005 года.

Законопроект вызвал острое обсуждение, однако был провален парламентским большинством – депутатами «Единой России». В поддержку закона высказались только КПРФ и другие оппозиционные фракции, всего около сотни депутатов.

Свое мнение по итогам обсуждения дал депутат, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Николай Иванович Осадчий:

— Это – наглядный пример того, как до сих пор мы пытаемся преодолевать последствия принятого еще в 2004 году пресловутого ФЗ № 122 – «закона о монетизации льгот», а также в очередной раз увидели нерасторопность действий партии власти во главе с правительством, их неспособность реализовать даже свои собственные законы и решения.

В настоящее время действует норма, устанавливающая, что жильем могут быть обеспечены только те участники и инвалиды боевых действий, которые в качестве нуждающихся стали на учет в местных органах власти до 1 января 2005 года. Все остальные должны становиться в очередь «на общих основаниях», причем надеяться, что им помогут средства местных и региональных бюджетов.

И здесь сразу же возникают вопросы: а если военнослужащий получил ранение в ходе боевых действий и стал инвалидом, например, в 2010 году или в прошлом году, скажем, в Сирии? А почему человек, выполнявший приказы своего государства, защищавший интересы Российской Федерации и ее народа, должен надеяться исключительно на местные ресурсы? И так далее.

Поразительно, что оппоненты в ходе думской полемики опирались на отзыв правительства РФ, которое выразило несогласие с законопроектом, потому что даже из числа ставших на учет в установленные сроки до сих пор не получили жилье около 16 тысяч человек, имеющих на это право. Иначе говоря, российское государство в лице партии власти до сих пор НЕ ВЫПОЛНИЛО свои обязательства перед ветеранами, имеющими право, и поэтому не нужно решать проблему для всех остальных ветеранов. Логика железная!..

На данные цели федеральный бюджет отводит ежегодно по 2 миллиарда рублей, и расчеты показывают, что такими темпами, как подтверждает правительственный отзыв нужно еще 6 лет, и, таким образом, период ожидания жилья составит для инвалидов и участников боевых действий «всего» 20 лет!.. Нет слов!..

По мнению нашей фракции, которое было четко выражено во время обсуждения, необходимо обязательно изменить норму законодательства и заложить нужные деньги именно в федеральный бюджет. Дополнительно, это примерно 30 миллиардов рублей. И средства, как мы считаем, имеются: только в Фонде национального благосостояния накоплено уже 8 триллионов рублей, и это объем планируется к дальнейшему росту.

К сожалению, нас, как и наших коллег из других оппозиционных фракций, единороссы не услышали. И, в который раз, постыдно не стали голосовать…