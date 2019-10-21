В Сочи врачи спасли мужчину с двумя заболеваниями сердца

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-21T16:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В краснодарскую краевую клиническую больницу поступил 84-летний сочинец сразу с двумя опасными заболеваниями сердца. У него диагностировали прогрессирующую стенокардию и порок аортального клапана (тяжелый стеноз).

Пожилой мужчина постоянно чувствовал сильные давящие боли за грудиной, у него была одышка даже при небольших физических нагрузках, головокружение, обмороки.

- Обследование показало, что болезнь поразила множество сосудов коронарных артерий, - рассказывают врачи. - Учитывая сложность патологии и пожилой возраст мужчины, делать операции на открытом сердце крайне нежелательно. Высок риск осложнений.

Чтобы решить, как помочь сочинцу, врачи организовали консилиум. Именно там медики разработали индивидуальную программу лечения пациента.

Все операции проходили в наиболее щадящем режиме: без вскрытия грудной клетки и под рентген-контролем. Сначала хирурги выполнили стентирование коронарных артерий (установка специального каркаса, который помещается в просвет полых органов - Авт.), затем – имплантацию аортального клапана (больному заменили сердечный клапан, введя протез через бедренную артерию - Авт.).

- Раньше в 30% случаев врачи и сами больные пожилого возраста из-за высоких рисков были вынуждены воздерживаться от оперативного вмешательства, - говорит лечащий врач пациента кардиолог Мариам Бахчоян. - Сегодня у больных с сердечной недостаточностью появились реальные шансы на спасение жизни и здоровья.

Лечение прошло без осложнений. Уже в первые сутки после протезирования клапана пациента перевели из реанимации в палату, а через полторы недели мужчину благополучно выписали домой к семье. Правда, ему предстоит наблюдаться у кардиолога в поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU