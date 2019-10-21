Поликлиники Кубани получили новое оборудование

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-21T17:36:32+03:00

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В поликлиники и больницы Краснодарского края поступило новое оборудование.

- Все это 81 единица медтехники, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации региона. - Часть из этого перечня - для 29-ти онкологических центров.

Более того, в больницы Выселковского, Белореченского, Ейского, Крымского, Кавказского, Ленинградского, Динского районов и в Сочи, Анапу, Армавир, Новороссийск прибыли новые аппараты УЗИ. В кубанской столице переоснастили городские поликлиники №7, №15 и №25

Напомним, закупка новой медицинской техники стала возможна благодаря действию нацпроекта "Здравоохранение». Всего затрачено по этой программе около трех млрд рублей.

- В первую очередь руководством региона было поручено оснастить сельские больницы, - поясняют в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Первичное звено необходимо модернизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU