Поликлиники Кубани получили новое оборудование
В поликлиники и больницы Краснодарского края поступило новое оборудование.
- Все это 81 единица медтехники, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации региона. - Часть из этого перечня - для 29-ти онкологических центров.
Более того, в больницы Выселковского, Белореченского, Ейского, Крымского, Кавказского, Ленинградского, Динского районов и в Сочи, Анапу, Армавир, Новороссийск прибыли новые аппараты УЗИ. В кубанской столице переоснастили городские поликлиники №7, №15 и №25
Напомним, закупка новой медицинской техники стала возможна благодаря действию нацпроекта "Здравоохранение». Всего затрачено по этой программе около трех млрд рублей.
- В первую очередь руководством региона было поручено оснастить сельские больницы, - поясняют в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Первичное звено необходимо модернизировать.
ИСТОЧНИК KP.RU