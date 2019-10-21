Краснодарцы все чаще задаются вопросом: почему в городе доступная среда существует только в фантазиях жителей?

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-21T17:40:26+03:00

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Так, например, недавно посетивший Краснодар блогер-урбанист Илья Варламов, побывал в любимом районе краснодарцев - Музыкальном - ужаснулся и прозвал его африканскими трущобами. И с ним сложно поспорить: отсутствие тротуаров, избитая стройтехникой проезжая часть, а также грязь и постоянные наводнения стали постоянными героями местных средств массовой информации. Жители требуют от властей минимума: комфортных пешеходных зон с адекватными спусками, четко расчерченных зебр и гладкого асфальтирования. А получают ли?

Давайте, разберемся, что нужно положительно настроенному, по отношению к своим жителям, городу? Во-первых, его нужно сделать удобным, как для собственной бабушки. Если бабушка самостоятельно справится с переходом через дорогу на инвалидной коляске, то и всем нам будет удобно.

Во-вторых, к спускам на наземных переходах нужно прибавить решение проблемы с подземками. Здесь история куда жестче. Порой спуски в них превращаются в настоящие вертикали с препятствиями, которые не то, что самостоятельно, но и с мускулистой поддержкой не преодолеешь. И эта проблема - не только пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, мамочек с колясками. Она касается каждого, потому что даже с велотранспортом в руках простой подземный переход превращается в кратковременную горную велогонку.

Но переходы - не единственные враждебно настроенные к колесам персонажи. Есть еще пятиэтажки. Практически во всех подъездах городских пятиэтажек не предусмотрены пандусы для маломобильных граждан. Более того, лестницы, в основном, настолько узкие, что местные жильцы сознательно отказываются от такой роскоши в пользу экономии места и свободной проходимости. Напомним, лифты в пятиэтажках так же отсутствуют по нормативам ГОСТ. Так где же жить людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и мамам с колясками? Разве что, в частном доме, да и кататься исключительно по собственному двору?

Отрадно, что в этой ситуации некоторые застройщики отличаются сознательностью. Так, например, ГК “ЮгСтройИнвест” свои микрорайоны оборудует всем необходимым для удобной городской среды. Здесь, в краснодарских микрорайонах “Панорама” и “Губернский” есть удобные спуски с тротуаров, по которым не будешь катиться под углом в 60 градусов, по всей территории микрорайонов расположены четкие пешеходные переходы, а ко всем подъездам ведут специальные пандусы.

В каждом подъезде - по два лифта: пассажирский и грузовой. В последний как раз удобно помещается коляска. В “Губернском” и “Панораме” есть даже обособленные велодорожки, что, в общем-то, пока можно назвать европейским новшеством в современных русских городах.

Увы, пока это можно встретить только в отдельных районах Краснодара. Но, отнюдь, если каждый застройщик будет проявлять хотя бы часть самосознательности и социальной ответственности, через пару лет наши города смогут обзавестись минимальной инфраструктурой, что сделает город не просто удобным, а действительно доступным для каждого его жителя.