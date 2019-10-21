В Новороссийске за вымогательство посадили четырех членов банды

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-21T19:16:31+03:00

По данным следствия, они систематически вымогали у местных жителей деньги.

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Банду вымогателей силовики обезвредили еще в 2018 году в городе-герое.

- Оперативные сотрудники ФСБ и МВД пресекли преступную деятельность четырех активных членов организованной преступной группы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Аданай, Тороян, Фоменко и Копейченко систематически вымогали у людей деньги. Их жертвами становились жители Новороссийска.

- После документирования противоправной деятельности злоумышленники были задержаны, - добавляют в ведомстве. - Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков.

В июле 2019 года Приморский районный суд Новороссийска признал всех четырех участников виновными и вынес им приговор. Правда, с решением никто из злоумышленников не был согласен, потому они подали апелляцию в Краснодарский краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам назначила обвиняемым сроки в зависимости от роли каждого: Аданай получил 4 года и 8 месяцев колонии, Тороян – 6 лет и 1 месяц лишения свободы, Фоменко – 3 года и 3 месяца тюрьмы. А Копейченко проведет за решеткой всего 2 года и 1 месяц. Отбывать наказание все они будут в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU