2019-10-22T08:29:33+03:00
Общество

В Сочи представят плацкартный вагон с душем

Также там есть холодильник, микроволновки и розетки
Александра ПОДУШКО
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В Сочи представят плацкартный вагон с душемВ Сочи представят плацкартный вагон с душемФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Российская группа «Трансмашхолдинг» в ближайшие дни в Сочи впервые покажет готовый плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками. Его покажут выставочной площадке в рамках форума «Россия-Африка», который стартует 23 октября в Сочи.

Как известно, вагоны массовой серии оснащены туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды. Также есть розетки и разъемы USB.

Ранее, еще в апреле 2019 года, организация презентовала построенный для «ФПК» новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Напомним, в октябре в Сочи пройдет саммит «Россия-Африка». В мероприятии примут участие около 70 лидеров африканского континента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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