2019-10-22T08:45:28+03:00
Общество

В Краснодарском крае сократился миграционный прирост

Всего за несколько месяцев на Кубань приехали 117,4 тысяч человек
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае сократился миграционный приростВ Краснодарском крае сократился миграционный приростФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Кубани миграционный прирост населения за период январь-сентябрь составил 26,4 тысяч человек. Это на 30,8 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом в своем докладе сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Так, за 9 месяцев этого года на Кубань приехали больше 11 тысяч человек, а уехала 91 тысяча граждан. Международная миграция составила 18,1 тысячу человек.

По данным Краснодарстата, на 1 сентября 2019 года численность населения составила 5667,9 тысяч человек, из которых 55,3 процентов – горожане и 44,7 процентов – сельские жители.

В целом по Краснодарскому краю число умерших превысило число родившихся на 16,8 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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